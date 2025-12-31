Brand in historisch pand in binnenstad Dordrecht

DORDRECHT (ANP) - In de binnenstad van Dordrecht heeft woensdagavond brand gewoed in een historische woning, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De eerste meldingen van de brand kwamen iets na 20.00 uur bij de brandweer binnen. Een klein uur later is het vuur onder controle, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. De brandweer is nog wel bezig met controles.

Vermoedelijk is de brand ontstaan op het dakterras van de woning aan de Kort Engelenburgerkade. Toen de hulpdiensten bij het huis aankwamen, sloegen de vlammen uit het pand, waar zeven mensen wonen. Zij zijn allemaal veilig uit het pand gekomen. Niemand is gewond geraakt. De bewoners worden opgevangen door familie.

Brandweerlieden controleren de naastgelegen panden op rook en koolmonoxide, zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Ook houden ze zogeheten hotspots in de door het vuur getroffen woning in de gaten: warme gedeeltes waar mogelijk opnieuw brand kan ontstaan.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.