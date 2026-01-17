Let op deze superflitspalen in België: 'AI-monsters' kunnen je veel geld kosten

Wie denkt dat hij veilig zit zolang de kilometerteller netjes de limiet aangeeft, komt bedrogen uit. Op Vlaamse wegen verschijnt namelijk een nieuwe generatie flitspalen die niet alleen snelheid meten, maar diep inzoomen op wat er allemaal in je auto speelt. Deze nieuwe ‘superflitspalen’ worden door critici niet voor niets ‘monsters’ genoemd.

De klassieke flitspaal oogt plots bijna sympathiek. De nieuwste modellen – officieel Mesta Fusion – zijn uitgerust met artificiële intelligentie en functioneren als digitale verkeersagenten zonder knipperende ogen. Ze controleren niet alleen hoe hard je rijdt, maar ook wat je doet terwijl je rijdt. Eén moment van onoplettendheid en het kan je duur komen te staan.

Geflitst door AI

De kracht van deze systemen zit in slimme software die beelden in realtime analyseert. De AI herkent patronen, houdingen en objecten. Een smartphone in de hand? De typische vorm en bijbehorende handpositie zijn voldoende voor een vaststelling. Geen veiligheidsgordel om? Ook dat ontgaat het systeem niet, bij zowel bestuurder als inzittenden.

Wat deze ‘superflitspalen’ extra intimiderend maakt, is hun capaciteit. Eén installatie kan tot 32 voertuigen tegelijk volgen, verspreid over maximaal acht rijstroken. Meeliften in het verkeer om onder de radar te blijven, is dus verleden tijd. Waar vroeger nog hoop was op anonimiteit in de massa, is die nu definitief verdwenen.

Waar staan ze en wat kost het?

De Vlaamse overheid zet de camera’s vooral in op risicoplekken: gevaarlijke kruispunten, drukke gewestwegen en zones met veel ongevallen. De locaties wisselen, maar de gevolgen zijn altijd hetzelfde: een boete die zonder waarschuwing op de mat valt.

Voor 2026 liegen de sancties er niet om. Gsm gebruiken achter het stuur betekent een onmiddellijke inning van 174 euro, vaak gevolgd door een rijverbod van 15 dagen. Geen gordel dragen kost je 116 euro.

En de privacy dan?

Dat camera’s letterlijk in je wagen meekijken, schuurt. De politie benadrukt dat beelden alleen worden bewaard bij het constateren van een overtreding. De AI selecteert uitsluitend relevante fragmenten en maakt niet-betrokken inzittenden onherkenbaar. Zo probeert men de balans te bewaren tussen handhaving en privacy.