Zelensky bevestigt vuurdoop van Flamingo- en Neptoen-raketten

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne heeft zijn nieuwe Flamingo- en Neptoen-raketten ingezet om doelen in Rusland te bestoken. De raketten van eigen makelij hebben "de eerste tastbare resultaten" gebracht, zei president Volodymyr Zelensky donderdag.

Van de langeafstandswapens wordt veel verwacht. Ze hebben een zwaardere explosieve lading, zijn moeilijker te onderscheppen en hebben een groter bereik dan de drones die Oekraïne al veel gebruikt. Dat maakt het gemakkelijker om doelwitten diep in Rusland te raken, wat Oekraïne steeds vaker lukt.

Oekraïne valt niet alleen vliegvelden, arsenalen en andere militaire doelen in Rusland aan, maar ook steeds vaker raffinaderijen en andere onderdelen van de Russische olie- en gasinfrastructuur. Dat hindert de export en raakt daarmee Ruslands oorlogskas, maar heeft inmiddels ook gevolgen voor de brandstofvoorziening van Rusland zelf. Daardoor is de Russische benzinetoevoer "met 20 procent" teruggelopen, schat Zelensky.