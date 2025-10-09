VVD en BBB oneens in kabinet over verhogen stikstofgrens

DEN HAAG (ANP) - De demissionaire ministers in het kabinet Schoof worden het niet eens over de verdere uitwerking van het verhogen van de grens vanaf wanneer een stikstofvergunning nodig is. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van de NOS. Het gaat om de invoering van de zogenoemde rekenkundige ondergrens, waarmee projecten met een kleine stikstofuitstoot makkelijker een vergunning kunnen krijgen.

Het verhogen van de ondergrens is een nadrukkelijke wens van de BBB, die de maatregel eerder dit jaar groots aankondigde. Critici van de hogere ondergrens, waaronder de VVD, zijn bang dat de maatregel wordt weggevaagd door de rechter. Dan zullen opnieuw veel bedrijven alsnog hun vergunning kwijtraken, zoals eerder is gebeurd met de PAS-melders.

Op X schrijft de BBB: "We dulden geen tegenwerking meer", verwijzend naar de VVD. Volgens de partij kan de verhoogde grens zorgen voor meer woningbouw, ruimte voor defensie en hulp aan de PAS-melders, "maar dat houdt de VVD tegen."