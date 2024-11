UNRWA: voedselkonvooi voor Gaza met geweld geplunderd

Een voedselkonvooi van 109 vrachtwagens is zaterdag op gewelddadige wijze geplunderd nadat het konvooi Gaza was binnengereden, zei UNRWA tegen persbureau Reuters. Door het geweld zijn volgens de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen zeker 98 vrachtwagens verloren gegaan.

Het konvooi vervoerde voedsel dat was voorzien door UNRWA en het VN-Wereldvoedselprogramma. Israël instrueerde het hulpkonvooi om op korte termijn te vertrekken via een onbekende route vanaf de grensovergang Kerem Shalom. "Dit incident benadrukt de ernst van toegangsproblemen om hulp te leveren in het zuiden en midden van Gaza", aldus een noodhulpofficial van UNRWA.