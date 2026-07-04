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Verstappen start als zevende in GP van Groot-Brittannië

Sport
door anp
zaterdag, 04 juli 2026 om 18:18
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SILVERSTONE (ANP) - Max Verstappen start als zevende in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De viervoudig wereldkampioen moest in de kwalificatie op het circuit van Silverstone veel tijd toegeven op de Mercedessen en Ferrari's. De poleposition ging naar de Italiaan Kimi Antonelli met een beste ronde van 1.28,111 in de Mercedes. De Monegask Charles Leclerc reed in de Ferrari de tweede tijd en zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton de derde tijd.
In de derde kwalificatiesessie gaf de 28-jarige Nederlander in de Red Bull 0,782 seconde toe op Antonelli. Ook Verstappens teamgenoot Isack Hadjar was sneller. Die reed op 0,635 de vijfde tijd.
Verstappen was eerder op de dag als zesde geëindigd in de sprintrace, die werd gewonnen door Antonelli in de Mercedes.
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