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Nederland is helemaal klaar met de illegale protesten van drammende boeren

Samenleving
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 18 augustus 2026 om 20:37
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In 2019 had 89 procent van de Nederlanders nog begrip voor de eerste boerenactie, maar ondertussen zijn we helemaal klaar met de drammende agrariërs en hun illegale protesten. Tweederde van de Nederlanders (65 procent) heeft geen enkele sympathie meer voor boeren die met trekkers de snelweg blokkeren en levensgevaarlijke situaties creëren.
Een meerderheid is het oneens met het gedogen ervan door de politie en roept op tot landelijk ingrijpen, zoals Twente nu wil doen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 19.000 leden van het Opiniepanel dat vandaag is gehouden.

Roep om hard ingrijpen

58 procent vindt het onbegrijpelijk dat de politie de protesten gedoogt. Of het nou door boeren komt of klimaatactivisten: veel ondervraagden trekken een duidelijke grens bij het bezetten van de snelweg. Anderen hebben het gevoel dat boeren meer kunnen maken dan anderen, en dat voelt oneerlijk.
Als panelleden moeten kiezen tussen gedogen of ingrijpen, geeft bijna driekwart (73 procent) de voorkeur aan de harde aanpak. 20 procent is wel voor het gedogen van boerenprotesten, vooral uit begrip voor de boze boer.
Bron: EenVandaag

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