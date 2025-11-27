ECONOMIE
Zelensky: delegaties spreken deze week verder over vredesplan

Samenleving
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 20:09
KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Oekraïense en Amerikaanse delegaties eind deze week bij elkaar komen om verder te praten over de plannen om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen.
In zijn dagelijkse toespraak zei Zelensky dat er gesproken gaat worden over punten naar aanleiding van de gesprekken in Genève "in een vorm die ons naar het pad van vrede en veiligheidsgaranties zal leiden".
In Genève is zondag gesproken met vertegenwoordigers van de VS, Oekraïne en Europese bondgenoten. Aan de basis lag het Amerikaanse 28-puntenplan, dat tijdens de gesprekken zou zijn aangepast naar een plan dat voor Oekraïne gunstiger zou uitpakken.
De Amerikaanse president Donald Trump gaf Oekraïne eerder een deadline om in te stemmen met het vredesplan. Deze zou eigenlijk donderdag aflopen, maar Trump kwam hier later op terug. "De deadline is voor mij wanneer het voorbij is", zei hij.
