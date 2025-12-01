ECONOMIE
Zelensky en Macron spreken Witkoff en Europese leiders

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 15:50
PARIJS (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft tijdens zijn bezoek aan zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron ook gesproken met andere Europese leiders en de Amerikaanse gezant Steve Witkoff. De gesprekken volgen op nieuw topoverleg tussen Kyiv en Washington over vrede in Oekraïne.
Witkoff was bij dat overleg zondag in de Verenigde Staten. Zelensky meldt via X dat hij met Macron en de Britse premier Keir Starmer heeft gesproken met Witkoff en de Oekraïense veiligheidsfunctionaris Roestem Oemjerov, die de Oekraïense delegatie leidde. "Het was een belangrijke briefing en we hebben afgesproken meer details persoonlijk te bespreken", aldus Zelensky.
Het Élysée meldt dat er ook contact is geweest met leiders van Nederland, Duitsland, Italië, Polen, Noorwegen, Finland en Denemarken, NAVO-chef Mark Rutte en EU-leiders António Costa en Ursula von der Leyen.
