Wall Street lager in afwachting toespraak Fed-baas Powell

Economie
door anp
maandag, 01 december 2025 om 15:48
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen maandag omlaag. Beleggers namen geen risico voorafgaand aan een toespraak die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag houdt. De Federal Reserve houdt op 9 en 10 december de laatste rentevergadering van het jaar en beleggers zijn benieuwd of Powell iets gaat zeggen over een eventuele verdere verlaging van de leenkosten in de Verenigde Staten. Verscheidene Fed-bestuurders hebben de afgelopen tijd laten doorschemeren ruimte te zien voor een nieuwe renteverlaging.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 47.509 punten. De S&P 500-index zakte 0,6 procent tot 6806 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1 procent op 23.137 punten.
De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag op de laatste handelsdag van november met winst. Wall Street was die dag maar een halve dag geopend in verband met koopjesfestijn Black Friday.
