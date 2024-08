Zelensky erkent Oekraïens offensief op Russische bodem

KYIV (ANP) - Enkele dagen na het begin van het Oekraïense offensief in de Russische grensregio Koersk heeft president Volodymyr Zelensky zich hierover voor het eerst publiekelijk uitgesproken. In een videoboodschap zegt hij zaterdagavond dat de opperbevelhebber van de krijgsmacht Oleksandr Syrsky verslag heeft uitgebracht over "de verplaatsing van de oorlog naar het gebied van de agressor".

"Ik dank elke eenheid van onze strijdkrachten die dit mogelijk maakt", aldus Zelensky.

Tot dusver had Oekraïne nog niet officieel toegegeven een offensief op Russische bodem te zijn gestart, maar Zelensky had er wel al op gezinspeeld.

Zaterdagmiddag zeiden de Russische autoriteiten dat ze meer dan 76.000 mensen hadden geëvacueerd uit de regio Koersk vanwege het Oekraïense offensief.