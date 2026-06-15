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Zelensky: ernstige Russische aanval op christelijke cultuur

Samenleving
door Redactie
maandag, 15 juni 2026 om 9:19
bijgewerkt om maandag, 15 juni 2026 om 9:28
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De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt dat Rusland zich schuldig heeft gemaakt aan een van zijn "ernstigste aanvallen tegen christelijke cultuur" tot dusver. Hij heeft het daarbij over het Kyiv-Pechersk Lavra, een bekend kloostercomplex dat is getroffen door een Russische aanval. De G7-landen moeten volgens hem "resoluut" reageren.
Oekraïne werd 's nachts aangevallen met 70 raketten en 611 drones, aldus Zelensky. Hij meldt dat verschillende regio's werden aangevallen. De brand die uitbrak in het dak van de Dormition-kathedraal van het kloostercomplex, is volgens hem inmiddels geblust.
De aanvallen tonen volgens Zelensky aan dat Rusland oorlog wil blijven voeren. Hij pleit voor een sterke reactie van de G7-landen, die vanaf maandag een driedaagse top houden. Leiders van die landen zullen in het Franse Évian-les-Bains bijeenkomen. Zelensky, die dinsdag deelneemt aan gesprekken over zijn land, stelt dat meer druk nodig is op Rusland en meer steun voor de Oekraïense luchtverdediging.
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