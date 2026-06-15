AEX-index stijgt richting 1100 punten na vredesakkoord VS en Iran

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag verder gestegen richting de historische grens van 1100 punten. De opmars volgde op het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif zal het akkoord op vrijdag 19 juni in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. Ook meldde de Amerikaanse president Donald Trump dat de Straat van Hormuz, de belangrijke transportroute voor olie uit het Midden-Oosten, vrijdag weer opengaat.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 1 procent hoger op 1091,71 punten. Dat is de hoogste tussentijdse stand ooit. Vrijdag steeg de AEX al 1,7 procent tot een nieuw slotrecord van 1081,18 punten, door de hoop op een spoedig einde aan de oorlog in het Midden-Oosten.

De hoofdindex staat ruimschoots boven het niveau van voor de Iranoorlog. Op 27 februari, een dag voor de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran, sloot de index op iets meer dan 1027 punten. Op 23 maart bereikte de AEX op 942,19 punten het laagste niveau sinds de Iranoorlog.