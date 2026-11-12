Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky: Europa aan tafel bij komende gesprekken met Rusland

Samenleving
door anp
anp121126222 1
Volg ons op Google Nieuws
DUBLIN (ANP) - Bij de volgende onderhandelingsronde met Rusland zal ook Europa aansluiten. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky na afloop van zijn ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Jared Kushner en Steve Witkoff, die voor hem naar Dublin zijn gevlogen. Eerder op de dag spraken zij met de Russische president Vladimir Poetin, die zou hebben ingestemd met de aanwezigheid van een Europese afvaardiging aan de onderhandelingstafel.
loading

POPULAIR NIEUWS

Een tv aan de muur in een gezellige woonkamer toont een raster van kleurige zendertegels, met een afstandsbediening op de salontafel op de voorgrond

Kijk je tv via Ziggo? Deze zenders verdwijnen op 15 december en 1 januari

notaris anp 0

Wil je nog op papier schenken aan je kinderen? De akte moet vóór 1 januari klaar zijn, en wie nu al voor 2027 tekent, valt onder de nieuwe regels

Natte bladeren rond de afvoer van een plat dak met een plas regenwater.

Regent het volgende week elke dag? Een kort open raam haalt dan meestal vocht uit huis, niet erin

gandr-collage (3)

Niet één, maar twee affaires: Nvidia-baas was er druk mee

Een vrouw kijkt bezorgd naar een bericht op haar telefoon aan de keukentafel.

Seneca wist het 2000 jaar geleden al: zo voorkom je dat een kleinigheid je hele avond verpest

Een student typt op een laptop in een collegezaal, op het scherm staat een chatvenster.

Docent zette val met verborgen tekst: verbijsterend aantal studenten liet AI hun essay schrijven

Loading