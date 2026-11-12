Zelensky: Europa aan tafel bij komende gesprekken met Rusland

DUBLIN (ANP) - Bij de volgende onderhandelingsronde met Rusland zal ook Europa aansluiten. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky na afloop van zijn ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Jared Kushner en Steve Witkoff, die voor hem naar Dublin zijn gevlogen. Eerder op de dag spraken zij met de Russische president Vladimir Poetin, die zou hebben ingestemd met de aanwezigheid van een Europese afvaardiging aan de onderhandelingstafel.