Zelensky: Europa moet zo sterk zijn dat Trump er niet omheen kan

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt dat Europa een belangrijke factor op het wereldtoneel moet worden. Hij zei tijdens een toespraak op het World Economic Forum dat het continent zo sterk moet worden dat de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump er niet omheen kan als hij met Rusland en eventueel China gaat praten over een vrede in Oekraïne.

Trump hoopt dat hij snel een deal kan sluiten met de Russische president Vladimir Poetin om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Binnen Europa wordt gevreesd dat Trump de Europese leiders zal buitensluiten bij onderhandelingen en zij dus geen invloed hebben op hoe de veiligheidssituatie er straks uitziet.

"Zal president Trump Europa straks wel zien staan? Vindt hij de NAVO nog wel nodig?", vroeg Zelensky zich hardop af in Davos. Hij zei dat de Europese landen samen sterk staan en als een blok moeten optreden. Ze zouden ook meer moeten investeren in defensie, zoals Trump graag wil. De Amerikaanse president heeft aangegeven dat alle NAVO-bondgenoten 5 procent van hun bbp aan defensie zouden moeten uitgeven. "Als er 5 procent voor nodig is, dan is dat zo", aldus Zelensky. "Dan is het 5 procent."