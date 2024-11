Zelensky heeft 'uitstekend' telefoongesprek met Trump

KYIV (ANP/RTR/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft woensdag met Donald Trump gebeld. Op X omschrijft Zelensky dat gesprek als "uitstekend".

"We hebben afgesproken om in gesprek te blijven en stappen te zetten in onze samenwerking. Sterk en standvastig leiderschap van de Verenigde Staten is essentieel voor de wereld en voor vrede", zegt de president.

Eerder had Zelensky Trump op sociale media al gefeliciteerd met zijn overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezing. Hij vermeldde toen dat hij Trump in september had gesproken over zijn vredesplan en de samenwerking tussen beide landen.

Trumps overwinning kan ongunstig uitpakken voor Zelensky. Trump staat een stuk kritischer tegenover financiële en militaire steun voor Oekraïne dan zijn Democratische voorganger Biden. Hij noemde Zelensky eerder "de beste verkoper uit de geschiedenis" en zei over de Oekraïense president: "Iedere keer dat hij naar ons land komt, vertrekt hij met 60 miljard dollar."