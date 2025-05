Zelensky heeft woensdag of donderdag ontmoeting met Erdogan

ANKARA (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft woensdag of donderdag een ontmoeting met zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan in Ankara. Zelensky reist deze week naar Turkije af voor mogelijk vredesoverleg met Rusland.

"We zijn met president Erdogan overeengekomen dat ik hem zal ontmoeten in de Turkse hoofdstad", zei Zelensky, eraan toevoegend dat de ontmoeting moet plaatsvinden op 14 of 15 mei. Vanuit Ankara reist Zelensky vervolgens door naar Istanbul, als de Russische president Vladimir Poetin daar ook naartoe komt. De ontmoeting kan wat Zelensky betreft ook in Ankara plaatsvinden.

Erdogan heeft gezegd dat hij bereid is om afvaardigingen van beide landen te ontvangen. Hij riep de strijdende partijen maandag op om de kans te grijpen om tot een ​​vredesovereenkomst te komen.

'Extra impuls'

Het is nog niet duidelijk of er donderdag daadwerkelijk een ontmoeting komt tussen Zelensky en Poetin. Het Kremlin wilde dinsdag niet zeggen wie Rusland zal vertegenwoordigen. Een adviseur van Zelensky liet eerder weten dat de Oekraïense president alleen deelneemt aan een overleg als Poetin ook komt.

Zelensky zegt "er alles aan te doen" om de bijeenkomst te laten plaatsvinden. Hij drong er dinsdag nogmaals bij de Amerikaanse president Donald Trump op aan om ervoor te zorgen dat de ontmoeting er komt. Volgens Zelensky kan de deelname van Trump mogelijk een "extra impuls" geven aan de Russische president om ook te komen. Trump liet maandag weten dat hij "erover nadacht" om naar Turkije te gaan.