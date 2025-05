EU-voorzitter Polen optimistisch over defensiepakket

BRUSSEL (ANP) - Nog enkele "problemen" moeten worden opgelost voordat de EU-lidstaten akkoord gaan met de lening van 150 miljard euro die de Europese Commissie wil aangaan voor defensie-investeringen. De Poolse minister van Financiën Andrzej Domański is echter optimistisch dat de lidstaten hiermee gaan instemmen. "Hopelijk wordt er in mei een besluit genomen", zei hij na afloop van een vergadering van EU-ministers van Financiën.

Als de lidstaten akkoord gaan met deze voorziening van 150 miljard kunnen EU-landen daaruit geld lenen van de Europese Commissie voor extra investeringen in defensie.

Deze geldpot voor defensie "is cruciaal voor Europa, voor onze veiligheid en voor het opbouwen van een sterke defensie-industrie", zei Domański. Een snel akkoord hierover is voor Polen "topprioriteit". Het land is tot juli voorzitter van de Europese Unie. Daarna neemt Denemarken voor zes maanden het roulerend voorzitterschap over.

Niet EU-landen

Er is tussen de lidstaten onenigheid over de reikwijdte van de voorziening en de voorwaarden om er aanspraak op te maken. Verschillende lidstaten willen eigenlijk subsidies hebben in plaats van leningen. Onder meer Nederland is daartegen.

Daarnaast is er nog volop discussie over de deelname van niet EU-landen aan defensieprojecten met een of meer EU-lidstaten. Men is het er nog niet over eens welke landen mogen meedoen.