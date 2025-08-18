Zelensky in zwart pak maar zonder das naar Witte Huis

WASHINGTON (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft opnieuw geen traditioneel net pak aangetrokken voor zijn bezoek aan het Witte Huis. Hij koos ook niet voor de legerdracht die hij sinds het uitbreken van de oorlog normaliter draagt, maar in Washington als gebrek aan respect voor president Donald Trump werd opgevat. Zelensky droeg bij aankomst net als op de NAVO-top een zwart pak met zwart overhemd, zonder das.

Het Witte Huis vroeg vooraf of Zelensky dit keer een pak zou aantrekken voor zijn ontmoeting met Trump, meldde nieuwssite Axios. Hij kleedt zich sinds het begin van de Russische aanval op zijn land in eenvoudige legerkleding, soms tot openlijke ergernis van Trump. "Hij heeft zich vandaag helemaal opgedoft", sneerde de president toen hij Zelensky in zwarte trui ontving in februari.

Zelensky heeft gezegd dat hij zolang de oorlog duurt geen gangbaar kostuum wil dragen, maar koos op de NAVO-top in Den Haag dan maar voor een zwart pak. Dat beviel Trump volgens bronnen van Axios beter.