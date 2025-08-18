ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky in zwart pak maar zonder das naar Witte Huis

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 19:33
anp180825153 1
WASHINGTON (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft opnieuw geen traditioneel net pak aangetrokken voor zijn bezoek aan het Witte Huis. Hij koos ook niet voor de legerdracht die hij sinds het uitbreken van de oorlog normaliter draagt, maar in Washington als gebrek aan respect voor president Donald Trump werd opgevat. Zelensky droeg bij aankomst net als op de NAVO-top een zwart pak met zwart overhemd, zonder das.
Het Witte Huis vroeg vooraf of Zelensky dit keer een pak zou aantrekken voor zijn ontmoeting met Trump, meldde nieuwssite Axios. Hij kleedt zich sinds het begin van de Russische aanval op zijn land in eenvoudige legerkleding, soms tot openlijke ergernis van Trump. "Hij heeft zich vandaag helemaal opgedoft", sneerde de president toen hij Zelensky in zwarte trui ontving in februari.
Zelensky heeft gezegd dat hij zolang de oorlog duurt geen gangbaar kostuum wil dragen, maar koos op de NAVO-top in Den Haag dan maar voor een zwart pak. Dat beviel Trump volgens bronnen van Axios beter.
Vorig artikel

Trump voor gesprek met Zelensky: geen buigen of barsten vandaag

Volgend artikel

Trump sluit Amerikaanse vredestroepen in Oekraïne niet uit

POPULAIR NIEUWS

db86903fd90557d33d7316834b678c77,6dfdcd3c

China ontwikkelt zwangerschaprobot die echte kinderen 'baart'

ANP-515983038

‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden

563d6a7c-f441-4dbf-a904-30f616f619da_16-9-aspect-ratio_default_1395566

Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal

anp160825096 1

Nieuwe Nederlandse bank wil volledig islamitisch bankieren

ANP-530962663

Overal op aarde verdwijnt zoetwater in razend tempo. En dat komt niet eens door smeltend ijs

ANP-523147478

Singapore heeft de hoogste levensverwachting ter wereld: dit is de bijzondere reden