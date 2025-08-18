ECONOMIE
Trump sluit Amerikaanse vredestroepen in Oekraïne niet uit

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 19:48
anp180825156 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump sluit het sturen van Amerikaanse troepen naar Oekraïne niet uit. "Dat laten we je misschien later vandaag weten", zei hij tegen een journalist die daar een vraag over stelde.
Trump wees op de gesprekken met Europese leiders die gepland staan. "Daar gaan we over praten, ze zijn allemaal betrokken." Hij zei ook dat er "veel hulp" komt op veiligheidsgebied, zonder in detail te treden.
Volgens de Amerikaanse president krijgen Europese landen een hoofdrol. "Zij zijn de eerste verdedigingslinie, want ze zijn erbij. Zij zijn Europa."
