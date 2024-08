Zelensky: invasie Koersk is manier om oorlog te eindigen

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense invasie in de Russische regio Koersk is een manier "om de oorlog onder Kyivs voorwaarden te kunnen beëindigen", zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Om de Russen uit zijn land te krijgen wil hij "zoveel mogelijk problemen" op Russisch grondgebied creëren.

Toen duizenden Oekraïense militairen ruim twee weken geleden de grens overstaken was lang onduidelijk wat het doel was van die operatie. Na enkele dagen zei Zelensky dat ze het gebied wel binnen moesten vallen, omdat Rusland vanaf daar veel aanvallen op Oekraïne uitvoerde. De Oekraïners zouden onder meer wapeninstallaties en bruggen hebben verwoest.

Zijn nieuwe uitspraak suggereert dat de inval ook bedoeld is voor een betere uitgangspositie bij toekomstige vredesonderhandelingen. Er zijn geen tekenen dat die op het punt staan te beginnen, maar als dat eenmaal het geval is, zou Oekraïne het veroverde Russische territorium kunnen ruilen voor Oekraïens grondgebied dat de Russen in handen hebben.