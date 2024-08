Rwanda wil Formule 1 terug naar Afrika halen

ZANDVOORT (ANP) - Rwanda wil na ruim dertig jaar de Formule 1 terug naar Afrika halen. "Ze hebben een mooi plan gepresenteerd en we praten volgende week verder", bevestigde Stefano Domenicali, de Italiaanse baas van de koningsklasse van de autosport, aan verslaggevers in Zandvoort.

De laatste race van de Formule 1 in Afrika was in 1993, op het circuit van Johannesburg in Zuid-Afrika. Tanzania en Zuid-Afrika toonden afgelopen jaar ook voorzichtig interesse in een plek op de kalender van de Formule 1.

Lewis Hamilton vindt dat de internationale autofederatie FIA Afrika niet langer kan negeren. "We kunnen Afrika niet blijven negeren en ondertussen races op andere locaties aan de kalender toevoegen", zei de Britse coureur van Mercedes. "De rest van de wereld neemt veel van Afrika, maar niemand geeft ooit iets terug."