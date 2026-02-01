ECONOMIE
Zelensky: komende week nieuwe onderhandelingen in Abu Dhabi

Samenleving
door anp
zondag, 01 februari 2026 om 12:06
anp010226055 1
KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat er komende week nieuw overleg met Rusland en de Verenigde Staten plaatsvindt in Abu Dhabi. Dat gebeurt op 4 en 5 februari, schrijft hij op X.
"Oekraïne is klaar voor een inhoudelijke discussie en we zijn erop gebrand om ervoor te zorgen dat het resultaat ons dichter bij een echt en waardig einde van de oorlog brengt", aldus de president.
Eerder deze maand vond ook al overleg plaats in Abu Dhabi. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff noemde de gesprekken toen erg constructief.
