Zelensky kondigt nieuw voorstel over anticorruptiediensten aan

KYIV (ANP/RTR/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft beloofd de onafhankelijkheid van de anticorruptiediensten in zijn land te behouden. Hij zal een nieuw wetsvoorstel naar het parlement sturen, na kritiek op een pas goedgekeurde wet die de onafhankelijkheid van de instanties aantast.

De bekritiseerde wet plaatst de NABOe en SAPO direct onder het gezag van de procureur-generaal, die wordt benoemd door de president. Critici vrezen dat de regering zich gaat bemoeien met corruptiezaken. Zelensky verdedigde de wet woensdagochtend nog. Het land heeft "een gezamenlijke vijand: de Russische bezetters", verklaarde hij.

Het parlement keurde het wetsvoorstel dinsdag goed, waarna Zelensky zijn handtekening plaatste. Er volgden betogingen in verschillende Oekraïense steden. In Kyiv kwamen meer dan duizend demonstranten samen. Dat was de grootste betoging in de Oekraïense hoofdstad sinds de Russische inval in februari 2022.