Groenewegen trekt harde conclusie na opnieuw gemiste sprint

VALENCE (ANP) - Dylan Groenewegen heeft zich ook in de zeventiende etappe van de Tour de France niet kunnen mengen in de massasprint. "Het is pijnlijk. We hebben vier sprints gehad en het was vier keer niets", sprak de Nederlandse sprinter van Jayco - AlUla onder meer voor de camera van Wielerflits.

"We werken er keihard voor en je bent ook nog maanden van huis voor het grote doel: hier winnen. Het leek erop dat het goed genoeg was. Ik was in het begin wat ziek, maar de laatste sprints was dat niet zo. Ik ben niet in de positie geweest om te sprinten", klonk het zelfkritisch. "Het is herpakken en weer doorgaan."

Groenewegen verloor woensdag de nodige posities op een rotonde en zag vervolgens voor hem renners vallen. "Alles wat rond plek acht zat, was klaar. Ik zat daar ook een beetje ver."

Hij rekent niet op nog een kans in de slotetappe in Parijs. "De kansen zijn nu op. Het is twee keer Tim Merlier en twee keer Jonathan Milan geweest, zij zijn de twee snelste mannen van het seizoen."