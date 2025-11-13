ECONOMIE
Zelensky legt oud-zakenpartner sancties op om corruptiezaak

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 12:16
anp131125139 1
KYIV (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft sancties opgelegd aan een voormalige zakenpartner die verwikkeld is in een groot corruptieschandaal. Naast deze Timoer Minditsj krijgt ook een andere zakenman te maken met strafmaatregelen.
Minditsj wordt door de autoriteiten gezien als sleutelfiguur in een smeergeldaffaire rond een staatsenergiebedrijf. Hij was volgens Oekraïense media bevriend met Zelensky en heeft het land verlaten.
De president probeert nu afstand te nemen van de affaire. "Het belangrijkste zijn straffen voor degenen die schuldig zijn," zei hij tegen Bloomberg Television. "De president van een land in oorlog kan geen vrienden hebben."
De sancties bestaan onder meer uit het bevriezen van activa en reisbeperkingen. De corruptiezaak heeft ook de ministers van Energie en Justitie de kop gekost. Ze stapten op nadat Zelensky om hun ontslag had gevraagd.
ANP-465676548

