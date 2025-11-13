ECONOMIE
Schadelijke software voor cybercriminelen ontmanteld

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 12:16
anp131125138 1
DRIEBERGEN (ANP) - Drie schadelijke programma's waarmee cybercriminelen inbraken en gegevens stalen, zijn deze week uit de lucht gehaald. Volgens de politie "is het hele businessmodel van veel cybercriminelen tegelijkertijd verstoord".
De cybercriminelen wisten onder meer toegang te krijgen tot meer dan honderdduizend 'portemonnees' met virtueel geld. Daarop zouden miljoenen euro's hebben gestaan. Ze gebruikten de software VenomRAT om binnen te dringen, als een digitale koevoet. Vervolgens stalen ze gegevens met het programma Rhadamanthys.
Meer dan duizend servers wereldwijd zijn uit de lucht gehaald. Meer dan tachtig daarvan stonden in Nederland. Vanaf die apparaten werd de schadelijke software aangestuurd. Elf datacenters zijn doorzocht, waaronder negen in Nederland. In Griekenland is begin deze maand een hoofdverdachte aangehouden.
Bij de internationale actie werkten rechercheurs uit Nederland, België, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Griekenland, Litouwen, Canada en Australië samen.
