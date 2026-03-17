Zelensky: meer dan 200 Oekraïense drone-experts in Midden-Oosten

LONDEN (ANP/AFP/RTR) - Meer dan tweehonderd Oekraïense drone-experts zijn naar het Midden-Oosten gestuurd om te helpen bij de verdediging tegen Iraanse Shahed-drones. Dat zei de Oekraïense president Zelensky in een toespraak tot het Britse parlement. De Shahed wordt ook veel door Rusland gebruikt in de oorlog in Oekraïne.

De president bood eerder al hulp aan in het Midden-Oosten, in ruil voor geld en technologie die kan helpen in de oorlog tegen Rusland. Zo zegt hij nu ook 2000 onderscheppingsdrones per dag te kunnen produceren, en de helft daarvan aan bondgenoten te willen leveren "om hun defensie te versterken".

De Oekraïense teams zouden al aanwezig zijn in onder andere de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Saudi-Arabië. "Dit zijn militaire experts, experts die weten hoe ze moeten helpen, hoe ze zich moeten verdedigen tegen Shahed-drones", aldus Zelensky.