Stichting Vluchteling ziet nood in Libanon 'razendsnel' toenemen

DEN HAAG (ANP) - Nu bijna een miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen, stijgen de noden in Libanon "razendsnel". Dat zegt Benoit de Gryse, directeur van Stichting Vluchteling, vanuit Beiroet. De Gryse vertrok afgelopen zondag naar de hoofdstad van Libanon om te onderzoeken hoe zijn stichting het beste hulp kan bieden en om aandacht te vragen voor het menselijk lijden.

Onder meer Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk spraken maandag hun zorg uit over het geweld tussen Israël en Hezbollah. De Libanese regering meldde eerder die dag dat bijna 900 mensen zijn omgekomen, meer dan 2000 mensen gewond raakten en dat honderdduizenden op de vlucht zijn geslagen.

De Gryse meldt dat de druk op de Libanese bevolking, de medische zorg en de hulpverlening de afgelopen weken "gigantisch" is gegroeid. Er is niet genoeg water en geen elektriciteit. Ondertussen blijft de escalatie van geweld doorgaan, meent de directeur. "Deze oorlog moet allereerst stoppen."

Meer noodhulp

Dinsdag werd bekend dat zes Nederlandse hulporganisaties, waaronder Stichting Vluchteling, meer noodhulp aan Libanon gaan verschaffen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt daarvoor 3 miljoen euro vrij. Het geld is bedoeld om voor de komende maanden eten en schoon drinkwater te kopen.

Stichting Vluchteling helpt onder andere met het regelen van eten en onderdak. Volgens De Gryse zijn er collectieve onderkomens in bijvoorbeeld scholen geregeld, "maar dat is lang niet genoeg voor iedereen". Hij zegt dat tienduizenden mensen op straat of in tenten slapen en dagenlang te maken hebben met storm en regen.