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Zelensky meldt aanvallen op olie en basis Sint-Petersburg

Samenleving
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 9:14
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SINT-PETERSBURG (ANP/AFP) - Oekraïne heeft in de Russische regio Sint-Petersburg een olieterminal en een militaire basis aangevallen, zegt president Volodymyr Zelensky. Volgens hem is ook een wapenproducent in de regio Tambov, ten zuidoosten van Moskou, getroffen. Die plekken liggen honderden kilometers van de Oekraïense grens. In Sint-Petersburg begint deze woensdag een economisch forum, georganiseerd door de Russische president Vladimir Poetin.
Boven Sint-Petersburg waren na de aanvallen zware, zwarte rookwolken te zien. Gouverneur Alexander Beglov zegt dat er schade is, maar dat niemand gewond is geraakt. De aanvallen zouden erop gericht zijn om het driedaagse forum te verstoren, waar president Poetin later ook nog wordt verwacht.
Zelensky zegt op X dat de olieterminal wordt gebruikt voor de oorlog, en dat op de basis ook "zuiver militaire doelen" zijn aangevallen. "Het Oekraïense plan voor langeafstandssancties wordt uitgevoerd zoals noodzakelijk is om vrede dichterbij te brengen."
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