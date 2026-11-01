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Zelensky meldt nachtelijke aanvallen op stroomnet

Samenleving
door anp
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KYIV (ANP) - De energie-infrastructuur van vier Oekraïense regio's is in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen, meldt president Volodymyr Zelensky op X. Volgens hem waren de aanvallen gericht op het verstoren van de levering van elektriciteit aan woningen. "Honderdduizenden gezinnen zitten momenteel nog zonder stroom", aldus Zelensky.
De president geeft aan dat Russische aanvallen op kritieke infrastructuur "onverminderd" doorgaan. "De intensiteit van de aanvallen is extreem hoog en de Russen proberen maximaal te profiteren van het tekort aan onderscheppers voor ballistische raketten."
Eerder op zondag werd bekend dat Oekraïne een grote droneaanval heeft uitgevoerd op de regio Nizjni Novgorod. Daarbij zou een grote olieraffinaderij geraakt zijn. De Amerikaanse president Donald Trump zet Oekraïne onder druk om te stoppen met aanvallen op energiedoelen. Hij geeft het land de schuld van de wereldwijd stijgende dieselprijzen.
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