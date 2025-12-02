PVV doet in 2026 in 40 gemeenten mee aan lokale verkiezingen

DEN HAAG (ANP) - De PVV doet dit voorjaar in veertig van de 342 gemeenten mee met de gemeenteraadsverkiezingen, meldt partijleider Geert Wilders dinsdag. Dat zijn er negen meer dan bij de vorige lokale verkiezingen in 2022. Onder de gemeenten waar mensen op een PVV-kandidaat kunnen stemmen, zijn twaalf nieuwe gemeenten. Maar er vallen ook drie plaatsen af: Arnhem, Zandvoort en Urk.

Nieuwe plaatsen waar de PVV meedoet, zijn Assen, Bergen op Zoom, Borger-Odoorn, Delft, Haarlemmermeer, Kampen, Montferland, Oss, Papendrecht, Stadskanaal, Steenbergen en Súdwest-Fryslân. Onder de gemeenten zijn grotere steden als Den Haag, Utrecht, Maastricht, Groningen, Den Bosch, Almere, Lelystad, Zoetermeer en Enschede.

De PVV doet ook (weer) mee in plaatsen waar de opvang van asielzoekers voor spanning zorgt in het lokale bestuur of door protesten van tegenstanders. Het gaat onder meer om Terneuzen, waar rumoer is ontstaan omdat gemeenteraadsleden in de besluitvorming onder druk zouden zijn gezet door tegenstanders.