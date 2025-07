Zelensky: oud-defensieminister gaat met Rusland praten in Turkije

KYIV (ANP) - Oekraïne wordt bij de gesprekken met Rusland, woensdag in Turkije, vertegenwoordigd door voormalig minister van Defensie Roestem Oemjerov. Hij zal in Istanbul praten over een mogelijk einde aan de oorlog, schrijft president Volodymyr Zelensky op X. Oemjerov is sinds kort de secretaris van de nationale veiligheidsraad.

"De delegatie zal geleid worden door Roestem Oemjerov en omvat ook vertegenwoordigers van de Oekraïense inlichtingendienst, het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken en het kantoor van de president", aldus Zelensky op X.

De Oekraïense president plaatste bij zijn bericht een foto waarop te zien is hoe hij in overleg is met Oemjerov en zijn invloedrijke stafchef Andri Jermak. Dat gesprek was ter voorbereiding op de onderhandelingen in Turkije. Jermak heeft volgens de president afspraken gemaakt met Europese bondgenoten en de VS.

"Oekraïne heeft deze oorlog nooit gewild en Rusland moet een einde maken aan de oorlog die het begonnen is", schrijft Zelensky.