Zelensky pleit in Kamer voor rekenschap Russische oorlogsdaden

DEN HAAG (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft er in de Tweede Kamer voor gepleit dat Rusland verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn oorlogsdaden. Hij vroeg Tweede Kamerleden en senatoren om pogingen te steunen om Rusland juridisch rekenschap te laten afleggen. "Gerechtigheid moet centraal staan bij het beëindigen van de oorlog."

Later op dinsdag ondertekenen vertegenwoordigers van tientallen landen naar verwachting de oprichting van een commissie voor schadeclaims die in Den Haag zal zetelen.