Hans Schiffers ontvangt dit jaar Marconi Oeuvre Award

HILVERSUM (ANP) - Hans Schiffers krijgt dit jaar de prestigieuze Marconi Oeuvre Award. Dat heeft AVROTROS, die de uitreiking van de prijs organiseert, dinsdag bekendgemaakt. De jury roemt Schiffers om het feit dat hij "al vier decennia, onafgebroken, een constante en toonaangevende kracht binnen de Nederlandse radio is".

De jury van de Marconi Oeuvre Award noemt Schiffers "één van de meest vertrouwde stemmen in het Nederlandse radiolandschap. Hij bewijst al veertig jaar dat je op het hoogste niveau radio kunt maken door de luisteraar volstrekt serieus te nemen en de muziek op een voetstuk te plaatsen."

De jury vindt het goed dat Schiffers al die jaren met zijn tijd is meegegaan: "Hij past zich aan, zonder vast te houden aan eigen trucjes of vaste vormen. Hans Schiffers is een uitgesproken vakman."

Schiffers presenteerde onder meer op Radio 3, Radio 2 en presenteert sinds 2017 de Arbeidsvitaminen op NPO Radio 5. De prijs ging vorig jaar naar Fernando Halman van FunX. De prijs wordt 29 januari uitgereikt tijdens de Radioring-ceremonie.