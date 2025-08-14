ECONOMIE
Zelensky praat met Britse premier over veiligheidsgaranties

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 13:47
anp140825126 1
LONDEN (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft tijdens een bezoek aan de Britse premier Keir Starmer gesproken over toekomstige veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Die moeten zorgen voor duurzame vrede als de Verenigde Staten erin slagen om Rusland zover te krijgen "dat het stopt met mensen doden en overgaat tot oprechte en inhoudelijke diplomatie", schreef Zelensky op X.
Zelensky, die ook beelden van het bezoek deelde, sprak over een productieve ontmoeting. Hij zou met Starmer hebben gesproken over de verwachtingen voor de aanstaande top in Alaska. Daar overlegt de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag met de Russische leider Vladimir Poetin over de oorlog in Oekraïne, zonder dat Zelensky daarbij is.
De Oekraïense en Britse leiders spraken ook over droneproductie. Die onbemande toestellen spelen volgens Zelensky een sleutelrol op het slagveld. "We hebben aanzienlijke mogelijkheden om onze productie op te schalen en hebben dringend financiering nodig om dit te realiseren."
