Britse wielrenner Tanfield verbreekt werelduurrecord niet

KONYA (ANP) - De Britse wielrenner Charlie Tanfield is er niet in geslaagd het werelduurrecord te verbreken. De 28-jarige baanwielrenner kwam in het Turkse Konya tot 53,967 kilometer, waardoor het record op naam van de Italiaan Filippo Ganna blijft. Die legde in oktober 2022 in het Zwitserse Grenchen in een uur 56,792 kilometer af.

Tanfield is voornamelijk als baanwielrenner actief. Op de Olympische Spelen van Parijs pakte hij met de Britse ploeg zilver op de achtervolging. Op de WK van Apeldoorn in 2018 waren de Britten met Tanfield de beste op de ploegachtervolging.