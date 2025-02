Zelensky: reken niet meer op VS, tijd voor Europees leger

MÜNCHEN (ANP) - Europa kan er niet meer op rekenen dat de Verenigde Staten het in nood zullen beschermen, denkt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. "De tijd is gekomen voor de vorming van een Europees leger", zei hij op de grote veiligheidsconferentie in München.

De decennialange bescherming van de Amerikanen loopt ten einde, maakt Zelensky op uit de uitlatingen van de nieuwe president Donald Trump en zijn regering. "Vanaf nu zullen de dingen anders zijn en Europa moet zich daaraan aanpassen. Europa heeft een leger nodig, een leger van Europa."

Samen met het rap gegroeide, versterkte en op het slagveld geharde Oekraïense leger kan Europa Rusland buiten de deur houden, denkt Zelensky.