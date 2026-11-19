BERLIJN (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky rekent op hulp van de Verenigde Staten om "de eerste multilaterale bijeenkomst op teamniveau" te organiseren, "met volledige deelname vanuit Europa". Dat meldt hij op X na een gesprek met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en Europese veiligheidsadviseurs.

Zelensky meldt dat er gesproken is over de mogelijke kaders en agenda voor een dergelijke bijeenkomst. "Er is haast geboden, en dit is de enige koers die Oekraïne volgt. Hoe actiever de gesprekken verlopen, hoe groter de kans op echte vooruitgang."

Tijdens de bijeenkomst is het volgens hem ook gegaan over veiligheidsgaranties die Rusland zouden kunnen afschrikken. De Oekraïense president is in Berlijn, waar donderdag een top van the Coalition of the Willing is gehouden met bondgenoten van Oekraïne.