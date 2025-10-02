ECONOMIE
Zelensky: Rusland veroorzaakt opzettelijk stroomuitval Tsjernobyl

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 1:20
anp021025005 1
KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Rusland ervan beschuldigd bewust het risico op nucleaire incidenten te vergroten. Hij beweerde dat Moskou opzettelijk een aanval had uitgevoerd die de stroomtoevoer naar de ontmantelde kerncentrale Tsjernobyl afsloot, waar nog steeds grote hoeveelheden verbruikte splijtstof aanwezig zijn.
Volgens Zelensky waren er meer dan twintig drones ingezet bij een Russische aanval op de stad Slavutytsj, waardoor de stroomvoorziening naar de nabijgelegen kerncentrale Tsjernobyl drie uur werd onderbroken. "De Russen moeten hebben geweten dat een aanval op de installaties in Slavutytsj zulke gevolgen zou hebben voor Tsjernobyl", schreef hij op Telegram.
Zelensky zei ook dat Moskou niets doet om de al acht dagen aanhoudende stroomuitval naar de Russische kerncentrale Zaporizja te verhelpen. Rusland heeft sinds het begin van de oorlog de controle over de centrale.
