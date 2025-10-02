Nederlandse activiste in hongerstaking bij onderschepping Israël

GAZA-STAD (ANP) - Een van de Nederlandse opvarenden van de Global Sumud Flotilla laat op Instagram weten dat zij in hongerstaking zal gaan als ze wordt vastgehouden in Israël. Roos Ykema deelt een filmpje van drie andere activisten die een hongerstaking aankondigen, en schrijft daarbij: "Ik doe met ze mee. Ik accepteer geen eten van Israël."

De drie activisten in de video zijn opvarenden van de Nederlandse boot Mohammed Bhar. Het is niet duidelijk welke nationaliteit zij hebben. "Ik wil melden dat als we onderschept worden en illegaal worden vastgehouden in Israël, wij drieën aan een hongerstaking beginnen", zegt een van hen. "Het is een symbolisch verzet, we weigeren eten te accepteren van een entiteit die Palestijnen uithongert."

De Nederlandse afvaardiging bestaat uit zestien mensen. Zeker twee van hen zijn door het Israëlische leger meegenomen toen hun schip werd onderschept, meldde een woordvoerster woensdagavond. Zij liet weten dat de organisatie in contact staat met de Nederlandse ambassade.