ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlandse activiste in hongerstaking bij onderschepping Israël

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 1:18
anp021025004 1
GAZA-STAD (ANP) - Een van de Nederlandse opvarenden van de Global Sumud Flotilla laat op Instagram weten dat zij in hongerstaking zal gaan als ze wordt vastgehouden in Israël. Roos Ykema deelt een filmpje van drie andere activisten die een hongerstaking aankondigen, en schrijft daarbij: "Ik doe met ze mee. Ik accepteer geen eten van Israël."
De drie activisten in de video zijn opvarenden van de Nederlandse boot Mohammed Bhar. Het is niet duidelijk welke nationaliteit zij hebben. "Ik wil melden dat als we onderschept worden en illegaal worden vastgehouden in Israël, wij drieën aan een hongerstaking beginnen", zegt een van hen. "Het is een symbolisch verzet, we weigeren eten te accepteren van een entiteit die Palestijnen uithongert."
De Nederlandse afvaardiging bestaat uit zestien mensen. Zeker twee van hen zijn door het Israëlische leger meegenomen toen hun schip werd onderschept, meldde een woordvoerster woensdagavond. Zij liet weten dat de organisatie in contact staat met de Nederlandse ambassade.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1118853560

Miljoenen ouderen krijgen fors hoger pensioen in 2026

im-17260981 (1)

Dit vliegtuig zonder ramen (maar met uitzicht) wordt de nieuwe hype van de rijken

politie2018imageset_genericlandscape

Wie kent deze enge man?

ANP-489952124

Er komt vanaf vandaag nieuwe benzine uit de pomp, dit merk je er zelf van

ANP-529644118

Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

shutterstock_2410815143 (1)

Heb je een magnesiumsupplement nodig?

Loading