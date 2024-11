Zelensky: Rusland viel ons aan met 120 raketten en 90 drones

KYIV (ANP/RTR/DPA/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland ongeveer 120 raketten en 90 drones heeft ingezet om doelen te bestoken in Oekraïne. Hij spreekt over een enorme aanval op de energie-infrastructuur van zijn land.

Door de aanval is op meerdere plekken de stroom uitgeschakeld om overbelasting van het netwerk te voorkomen. Energiebedrijf DTEK meldt dat ernstige schade is aangericht bij energiecentrales en dat reparaties worden uitgevoerd.

Rusland voert al langer aanvallen uit op de Oekraïense energiesector. Dat leidt tot zorgen over mogelijke problemen met de elektriciteitsvoorziening tijdens de winter in het Oost-Europese land.

Luchtmacht Polen ingezet

De Russische strijdkrachten zouden bij de aanval van zondag ook drones hebben ingezet. In hoofdstad Kyiv brak brand uit in woongebouwen en ook in steden als Zaporizja en Odesa zijn explosies gemeld.

NAVO-lidstaat Polen zette tijdens de aanval uit voorzorg de luchtmacht in om het eigen luchtruim te bewaken. Het land grenst aan Oekraïne. De Poolse krijgsmacht zei alle beschikbare middelen te mobiliseren, zoals gevechtsvliegtuigen en de luchtverdediging.