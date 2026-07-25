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Zelensky: Rusland wil inzet 30.000 extra militairen Noord-Korea

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 juli 2026 om 22:45
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KYIV (ANP/DPA/RTR) - Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw een beroep gaat doen op bondgenoot Noord-Korea. Het regime van dictator Kim Jong-un kan tienduizenden extra militairen en militair materieel leveren, stelde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een toespraak.
"Rusland wil nog eens 30.000 Noord-Koreaanse militairen inzetten", zei de president. "In de Russische regio Voronezj worden al sinds juni voorbereidingen getroffen om ze op te vangen."
Rusland en dictatuur Noord-Korea hebben hun banden de afgelopen jaren aangehaald. In 2024 vochten troepen uit Noord-Korea tegen Oekraïne in de Russische regio Koersk, waar het Oekraïense leger een inval had gedaan.
Verdere deelname van Noord-Korea aan de oorlog schetste de president als een gevaar voor landen in Azië die binnen het bereik van Noord-Koreaanse raketten vallen. "Rusland helpt Noord-Korea te leren hoe het oorlog moet voeren en hun wapens te verbeteren. Het geeft ze ervaring in het gebruik van echte wapens."
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