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Verstappen door straffen Hamilton en Antonelli naar vierde plek

Sport
door anp
zaterdag, 25 juli 2026 om 20:31
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BOEDAPEST (ANP) - Max Verstappen start in de Grote Prijs van Hongarije zondag vanaf de vierde plaats. Door de gridstraffen van de Brit Lewis Hamilton en de Italiaan Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur twee plaatsen opgeschoven.
Verstappen staat op de tweede startrij naast de Australiër Oscar Piastri in de McLaren. Daarvoor staat Lando Norris in de McLaren op pole en naast de Britse regerend wereldkampioen staat Charles Leclerc in de Ferrari. Hamilton, die de straf van drie plekken kreeg voor het hinderen van Piastri, staat op de vijfde plaats met ernaast landgenoot George Russell in de Mercedes. Antonelli, die de straf van drie plaatsen kreeg omdat hij te hard had gereden onder een gele vlag, is teruggezakt naar de zevende plek.
De Grote Prijs van Hongarije start om 15.00 uur.
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