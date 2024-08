Zelensky: Russische aanvallen uit Koersk vroegen om reactie

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de inval in de Russische regio Koersk verdedigd. Volgens hem hebben de Russen vanuit die regio alleen deze zomer al 2000 aanvallen op Oekraïne uitgevoerd en vroeg dat om een "eerlijke" reactie.

"Artillerie, mortieren, drones, we hebben ook raketaanvallen geregistreerd en elke aanval verdient een eerlijke reactie", zei Zelensky in zijn dagelijkse toespraak.

Afgelopen dinsdag begon Oekraïne met een grootschalige inval in Koersk. De Russische krijgsmacht had het over zo'n duizend Oekraïense militairen, maar een Oekraïense legerbron zegt tegen persbureau AFP dat het er veel meer zijn: "Duizenden."

Moskou erkende zondag dat de Oekraïners al tientallen kilometers zijn opgerukt in Koersk. Er zouden gevechten plaatsvinden bij dorpen op zo'n 25 en 30 kilometer van de grens.