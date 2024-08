Hoofdrol Franse zwemmer Marchand bij start sluitingsceremonie

SAINT-DENIS (ANP) - De slotceremonie van de Olympische Spelen is begonnen met een ode aan Parijs. In de tuinen van de Tuilerieën bij het Louvre zongen de Française Zaho de Sagazan en een koor het beroemde lied Sous le ciel de Paris. De Franse zwemmer Léon Marchand, die vier olympische titels pakte, bracht als vlammendrager het symbool van de Olympische Spelen mee naar het Stade de France in Saint-Denis.

Aan het einde van een extreem warme dag zitten 71.500 toeschouwers in het stadion om de slotceremonie bij te wonen. Onder hen zijn 9000 atleten en begeleiders.

Atlete Femke Bol, die bijna struikelde, en baanwielrenner Harrie Lavreysen droegen kort na het begin van het sluitstuk van de Spelen de Nederlandse vlag het stadion in. Lavreysen pakte op de slotdag zijn derde gouden medaille. De Nederlandse afvaardiging won op de Spelen in totaal 34 medailles.

Aan het einde van de sluitingsceremonie draagt de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, de olympische vlag over aan haar collega Karen Bass uit Los Angeles. De Californische metropool organiseert in 2028 de volgende Zomerspelen.