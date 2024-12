Zelensky sprak met Macron en Trump over Oekraïne en vrede

PARIJS (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de aanstaande president Donald Trump bijgepraat over de situatie in Oekraïne. Dat schreef Zelensky op X na afloop van zijn ontmoeting met Trump en de Franse president Emmanuel Macron in Parijs. Hij bedankte Macron voor het organiseren van de bijeenkomst.

"President Trump is, zoals altijd, resoluut. Ik dank hem", schreef Zelensky. Volgens Zelensky hebben hij, Trump en Macron afgesproken te blijven samenwerken. "We willen allemaal dat deze oorlog zo snel mogelijk eindigt en op een rechtvaardige manier."

Het gesprek vond plaats kort voor de feestelijke heropening van de Parijse kathedraal Notre-Dame. Zelensky en Trump zijn net als talrijke andere staatshoofden en regeringsleiders in de Franse hoofdstad voor de plechtigheden. De kathedraal raakte in 2019 zwaar beschadigd door brand en is inmiddels gerestaureerd.