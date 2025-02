PostNL hoger op Damrak ondanks tegenvallende resultaten

AMSTERDAM (ANP) - PostNL is maandag tussen de stijgers geëindigd op de aandelenbeurs in Amsterdam. Het postbedrijf presenteerde de jaarcijfers waaruit naar voren kwam dat de nettowinst vorig jaar met twee derde is gedaald. De resultaten staan onder druk door een flinke afname van het resultaat bij de posttak. Beleggers lijken echter toch hoop te houden op steun van de overheid waar PostNL vorige week om heeft gevraagd.

Het aandeel stond aan het einde van de handelsdag 2,2 procent hoger. Topvrouw Herna Verhagen stelde in een toelichting dat het bedrijfsmodel niet houdbaar is, maar dat zij erop vertrouwt dat PostNL er wel uitkomt met de overheid. "Er is een wettelijke basis voor de compensatie die wij vragen", stipte ze aan. Het bedrijf vroeg de overheid eind vorige week een tijdelijke financiële bijdrage. Daarbij gaf het aan dit jaar en volgend jaar in totaal 68 miljoen euro nodig te hebben om de postdienstverlening op de huidige voet voort te zetten.