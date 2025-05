Zelensky verwacht van Merz meer Duits leiderschap in Westen

KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht van de nieuwe Duitse bondskanselier Friedrich Merz meer Duits leiderschap in het Westen. Hij zei dat in een felicitatieboodschap voor de christendemocratische opvolger van de sociaaldemocratische regeringsleider Olaf Scholz.

Zelensky zei te hopen op "meer Duits leiderschap" op het Europese continent en in de betrekkingen met de Verenigde Staten, "nu de toekomst van Europa op het spel staat". Hij doelde daarmee onder meer op de Russische agressie en de Russische invasie in zijn land.

"We hopen oprecht dat Duitsland nog sterker wordt en dat we meer Duits leiderschap zullen zien in Europese en trans-Atlantische zaken", aldus Zelensky in een bericht op sociale media.