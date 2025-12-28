Je hebt geen idee meer waar je naar kijkt: dit is nu het percentage AI-slop op YouTube

Soms zie je het heus wel dat je naar een nepvideo zit te kijken, dat de hond die zijn baasje net op tijd wegtrekt voor een aanstormende auto niet echt is of dat de baby niet op het nippertje ontsnapt aan een neerstortende kroonluchter. Maar steeds vaker is de AI-troep niet van echt te onderscheiden. En het wordt steeds meer: maar liefst 20 procent van de YouTube-video's die nieuwe gebruikers voorgeschoteld krijgen is AI-slop.

Onderzoekers ontdekten dat honderden populaire kanalen volledig draaien op deze door AI gegenereerde pulp. Geen verhaal, geen context, geen menselijke intentie behalve: aandacht vangen en vasthouden. Het werkt. Samen goed voor tientallen miljarden views en honderden miljoenen aan reclame-inkomsten. De algoritmen smullen ervan.

Het is content zonder begin, midden of einde. Apen die op tomatenhelikopters demonen bevechten. Honden die sushi eten in een snoepbos. Alles ontworpen om onmiddellijk te worden begrepen: kijken, blijven hangen en doorscrollen naar de volgende video is het doel.

Wat hier zichtbaar wordt, is geen creativiteitscrisis, maar een systeemcrisis. Platforms als Meta en YouTube zijn geen podia meer, maar testlaboratoria. Wat blijft plakken, wordt opgeschaald. Wat opschaalt, wordt beloond. Kwaliteit is bijzaak. Menselijkheid een variabele.

Logische inkomstenbron

Het ongemakkelijke is: voor veel makers is dit geen hobby, maar broodwinning. In landen waar een gemiddeld loon lager ligt dan wat een viral video kan opleveren, is het produceren van AI-slop logisch. Waarom schrijven, filmen, monteren, als een algoritme beter beloont wie klakkeloos kopieert wat al werkt?

En ondertussen kijken kinderen massaal naar content die nergens over gaat, maar alles van ze vraagt: hun tijd, hun aandacht, hun prille concentratievermogen. De platforms zeggen dat ze hoogwaardige content willen promoten. Maar hun eigen cijfers vertellen een ander verhaal.

Dit is de logica van het algoritme tot zijn uiterste consequentie doorgevoerd. Niet omdat mensen dom zijn, maar omdat systemen zo zijn ingericht.